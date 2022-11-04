Доля Windows 11 превысила 15% за год

Аналитическая компания Statcounter рассказала о самых популярных операционных системах в мире по состоянию на октябрь 2022 года. Как сообщает издание, доля Windows 11 достигла 15,44%, хотя ещё в сентябре она былы около 13,6%. Таким образом, всего за месяц ПО добрало почти 2%.

Конечно, до популярности Windows 10 (71.29%) ещё очень далеко, однако последняя версия ежемесячно увеличивает свою долю благодаря новым ПК с предустановленной Windows 11, а также переходам пользователей с прошлых версий ОС. Что касается общего распределения, то ПО от Microsoft занимает 3/4 от всего рынка ПК. На втором месте macOS, замыкает тройку бесплатная Linux.

Самые популярные операционные системы в мире