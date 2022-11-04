Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утёк первый ролик хоррора Overdose — новой игры от Хидео Кодзимы

Утёк первый ролик хоррора Overdose — новой игры от Хидео Кодзимы
Комментарии

После вчерашней утечки скриншотов Overdose Хидео Кодзимы в Сети появился и тот самый ролик, откуда были взяты изображения. В видео очень плохого качества актриса Маргарет Куэлли (Мама в Death Stranding, «Оставленные») в синем платье ходит по какому-то заброшенному зданию. В какой-то момент за ней начинает гнаться монстр. Она прячется от него, затем в ужасе кричит, а на экране появляется надпись «Конец игры».

Overdose — новая игра Хидео Кодзимы, автора Metal Gear Solid и Death Stranding, о которой практически ничего неизвестно. Как утверждают сразу несколько инсайдеров, это хоррор, который культовый геймдизайнер разрабатывает для Microsoft.

Когда состоится полноценный показ игры, всё ещё неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022