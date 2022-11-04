Утёк первый ролик хоррора Overdose — новой игры от Хидео Кодзимы

После вчерашней утечки скриншотов Overdose Хидео Кодзимы в Сети появился и тот самый ролик, откуда были взяты изображения. В видео очень плохого качества актриса Маргарет Куэлли (Мама в Death Stranding, «Оставленные») в синем платье ходит по какому-то заброшенному зданию. В какой-то момент за ней начинает гнаться монстр. Она прячется от него, затем в ужасе кричит, а на экране появляется надпись «Конец игры».

Overdose — новая игра Хидео Кодзимы, автора Metal Gear Solid и Death Stranding, о которой практически ничего неизвестно. Как утверждают сразу несколько инсайдеров, это хоррор, который культовый геймдизайнер разрабатывает для Microsoft.

Когда состоится полноценный показ игры, всё ещё неизвестно.