Atomic Heart не выйдет в Game Pass для России. Как обойти ограничение?
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Комьюнити-менеджер студии Mundfish под ником Marlova заявила, что Atomic Heart не появится в российском Game Pass. При этом она намекнула на потенциальную смену региона, которая решит и эту проблему. Впоследствии студия подтвердила информацию порталу DTF.
Для российского региона [игры] не будет. Но, насколько знаю, поменять там регион не сложно. Я вам этого не говорила.
Таким образом, поиграть в Atomic Heart на ПК в России можно будет не только в сервисе VK Play, но и по подписке Game Pass после смены региона. Аналогичную процедуру можно будет провернуть и на консолях Xbox.
Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. В России и в странах СНГ ПК-версия шутера станет эксклюзивом VK Play.
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