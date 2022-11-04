Джонни Депп требует отменить выплату $ 2 млн Эмбер Хёрд

Судебные разборки между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, кажется, не планируют заканчиваться. В июне актёр выиграл дело против бывшей жене, по итогам которого она должна заплатить ему $ 15 млн. При этом и Депп должен в ответ выплатить $ 2 млн.

Спустя некоторое время девушка подала апелляцию на решение суда, Депп также не остался в стороне. Недавно актёр предоставил документ, в котором заявил, что не должен своей бывшей жене ни копейки. Напомним, эти $ 2 млн актрисе присудили после того, как адвокат Деппа Адам Уолдман в 2020 году «оклеветал» Эмбер Хёрд, назвав обвинения в сторону актёра чушью.

По словам Деппа, Хёрд не предоставила никаких доказательств того, что адвокат говорил об этом со злым умыслом, или того, что он сделал это по просьбе самого Деппа. При этом девушка с полной уверенностью заявляла, что её оклеветал именно бывший муж, передав свои слова адвокату. Поэтому Депп надеется отменить решение суда по выплате тех самых $ 2 млн, ведь он считает себя полностью невиновным.

Приведёт ли ситуация к новому крупному делу между бывшими супругами, пока неизвестно.