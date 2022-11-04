У киберпанк-экшена с мгновенными убийствами Ghostrunner появится сиквел

Студия One More Level объявила о разработке Ghostrunner 2 — продолжения стильного киберпанк-экшена с паркуром и системой моментальных убийств. Релиз сиквела состоится в конце 2023 года на ПК и консолях.

Каких-либо подробностей второй части пока нет, однако разработчики обещают вывести экшен на новый уровень и сделать его куда масштабнее оригинала. В приоритете разработчиков боевая система, которую они хотят сделать более плавной и разнообразной. Первые подробности об игре авторы расскажут весной следующего года.

Ghostrunner — стильный экшен от первого лица, действие которого разворачивается во мрачном будущем киберпанка. Игрок берёт на себя роль киберниндзя, который должен забраться на вершину башни Дхарма, ставшей последним убежищем человечества после глобальной катастрофы. Геймплей выполнен в стиле Hotline Miami, где пользователь умирает и убивает буквально за один удар.

Концепт-арты Ghostrunner 2