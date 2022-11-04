Квентин Тарантино ждёт краха супергеройских фильмов

Квентин Тарантино никогда не возьмётся за супергероику Marvel. Он считает режиссёров киновселенной MCU наёмными работниками, а у него нет времени тратить время на работу в качестве наёмника. Об этом Квентин заявил в одном из недавних интервью.
«Чтобы снимать для Marvel, нужно быть наёмным работником. Я не наёмный рабочий. И я не ищу работу».
Вероятно, Тарантино считает, что у постановщиков фильмов Marvel мало творческой свободы и их видение должно полностью соответствовать идеям продюсеров.
Недавно знаменитый кинодел выпустил книгу «Размышления о кино». В ней Тарантино напоминает, что 1960-х годах XX века режиссёры радовались, когда популярность студийных мюзиклов начинала идти на убыль. Он уверен, что нынешние постановщики примерно так же ждут, когда супергероика придёт к стагнации и уйдёт из мейнстрима.
Квентин также напомнил, что ему очень нравились оригинальные «Звёздные войны», при этом «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга ему больше по душе. Последняя работа «маэстро» — фильм «Однажды в… Голливуде» — вышел в прокат в 2019 году.
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