Новый геймплей Atomic Heart посвятили битве с назойливым паукоподобным роботом

В новом посвящённом Atomic Heart ролике IGN показала битву с шустрым и при этом массивным боссом. Робот выглядит как огромный округлый паук, который шустро перемещается по локации, атакуя героя «лапами», пуская ракетные залпы и не брезгуя энергетическими волнами. Ещё он умеет превращаться в шар-молот.
В видео протагонист отстреливается из различных автоматов и ракетниц и не боится применять оружие, похожее на топор или колун.
Сегодня стало известно, что Atomic Heart не выйдет в российском Game Pass, но пользователи всё ещё могут поменять регион и наслаждаться игрой, когда она станет доступна в сервисе.
Недавно Mundfish объявила дату выхода своего детища — ретрофутуристический экшен поступит в продажу 21 февраля 2023 года на Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. В России его будут продавать только в магазине VK Play и на дисках.
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