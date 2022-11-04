В Call of Duty: Modern Warfare 2 добавят звёзд мирового футбола

Слухи о добавлении в мультиплеерные режимы Call of Duty: Modern Warfare 2 известных футболистов начали ходить в октябре. Сегодня эту информацию подтвердил издатель, заявив, что в шутер прибудут Поль Погба, Неймар и Лионель Месси.

Поль Погба, Неймар и Месси уже готовятся к новому типу игры.

Фото: Activision Blizzard

Точную дату появления звёзд мирового футбола в игре Infinity Ward и Activision не назначили. Скорее всего, они появятся в шутере 20 ноября — в день старта чемпионата мира по футболу. В этот раз турнир впервые пройдёт в Катаре.

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла на консолях и ПК 28 октября. В первые дни боевик поставил рекорд всей серии, заработав $ 800 млн. Игра вышла неидеальной с технической точки зрения, но авторы уже плотно заняты починкой ряда багов и недоработок.