Blizzard делает из Diablo 4 игру на тысячи часов

Директор Diablo 4 Джо Шелли и куратор вселенной Diablo Род Фергюссон в новом интервью IGN раскрыли новые детали грядущего ролевого экшена. Они напомнили, что игра уже прошла несколько волн тестирования, в котором приняли участие и игроки. А в 2023-м стартует открытая бета.
Blizzard хочет, чтобы Diablo 4 вышла качественной игрой-сервисом, в которой можно будет проводить тысячи часов. Авторы планируют снабжать тайтл новым контентом каждые три месяца. В течении года они хотят проводить до четырёх новых сезонов — с изменением игрового баланса и добавлением новых классов. Шелли и Фергюссон также напомнили, что в разработке четвёртой части они вдохновляются Diablo 2, а не более мейнстримовой Diablo 3.
Blizzard планирует выпустить долгожданную Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Судя по утечкам, игра выйдет с русским переводом.
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