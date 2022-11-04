HBO закрыла сериал «Мир Дикого Запада»

Кинокомпания HBO приняла решение о полном закрытии сериала «Мир Дикого Запада». Таким образом, четвёртый сезон, который вышел совсем недавно, стал для шоу последним. При этом отмена «Мира Дикого Запада» никак не связана с новым руководство Warner Bros. Discovery, которой и принадлежит холдинг.

Создатели сериала Джонатан Нолан и Лиза Джой ранее заявляли, что планируют снять именно пять сезонов, завершив все сюжетные линии. Судя по всему, руководство HBO не одобрило производство финала из-за низких рейтингов: шоу очень быстро растеряло аудиторию. По данным showbuzzdaily, первые серии четвёртого сезона посмотрело всего лишь около 300 тыс. человек, тогда как за первым следило около 2 млн.

«Мир Дикого Запада» рассказывает про парк развлечений будущего, где андроиды выполняют любые желания посетителей. Роботам стирают память, но потом выясняется, что воспоминания теряют далеко не все.