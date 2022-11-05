Состав NAVI по Dota 2 покинул ещё один игрок. Он уже ищет новую команду
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Мидер состава Natus Vincere по Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко в соцсетях объявил, что ищет новую команду перед сезоном Dota Pro Circuit 2022/23.
Киберспортсмен также сообщил, что при необходимости сменит роль — он готов выступать как на второй, так и на первой позиции.
Сейчас в ростере NAVI осталось три человека — ранее команду покинул капитан и саппорт Алексей Solo Березин. По некоторой информации, в коллективе были многочисленные конфликты перед чемпионатом мира The International 2022.
Состав Natus Vincere по Dota 2:
- Алик V-Tune Воробей;
- Владислав laise Лайс;
- Георгий swedenstrong Зайналабидов.
Официально клуб Natus Vincere не подтвердил уход Миненко из команды. Кто заменит его в составе, пока неизвестно.
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