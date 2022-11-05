Состав NAVI по Dota 2 покинул ещё один игрок. Он уже ищет новую команду

Мидер состава Natus Vincere по Dota 2 Владимир No[o]ne Миненко в соцсетях объявил, что ищет новую команду перед сезоном Dota Pro Circuit 2022/23.

Киберспортсмен также сообщил, что при необходимости сменит роль — он готов выступать как на второй, так и на первой позиции.

Сейчас в ростере NAVI осталось три человека — ранее команду покинул капитан и саппорт Алексей Solo Березин. По некоторой информации, в коллективе были многочисленные конфликты перед чемпионатом мира The International 2022.

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Состав Natus Vincere по Dota 2:

Алик V-Tune Воробей;

Владислав laise Лайс;

Георгий swedenstrong Зайналабидов.

Официально клуб Natus Vincere не подтвердил уход Миненко из команды. Кто заменит его в составе, пока неизвестно.