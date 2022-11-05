Overwatch 2 получит Рамматру — это новый боец-танк

Blizzard анонсировала для Overwatch 2 нового героя — омник-монаха Рамматру. Этот персонаж — лидер организации Нуль-сектор, а также как и Дзенъятта — монах из Шамбалы. Бойцу отвели роль танка.

Изначально это была военная машина, но Раматтра превратил свои боеприпасы в щит, чтобы защитить свой народ, способствуя миру и спокойствию. История Раматтры — это история невзгод и травм.

У Раматтры будет две формы, между которыми можно будет переключаться прямо во время сражений. Об этом рассказал дизайнер персонажей Overwatch 2 Алек Доусон.

У него есть форма Омника и форма Немезиды. В форме Омника вы больше играете в защите, создавая щиты и помогая товарищам по команде. А в форме Немезиды вы бросаетесь на врагов, нанося им сокрушающие удары.

Раматтра станет четвёртым новым героем, которого представили с момента запуска Overwatch 2. Ранее авторы презентовали Соджорну, Королеву юнкеров и Кирико.— Новый боец прибудет в шутер 6 декабря — в день старта 2 сезона.