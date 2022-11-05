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Как бы выглядела God of War: Ragnarok в 2D

Как бы выглядела God of War: Ragnarok в 2D
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Художник под ником WoostarsPixels показал, как мог бы выглядеть God of War Ragnarok в эпоху 16-битных консолей или на мобильных платформах. Студия Santa Monica даже поделилась творением автора в своих соцсетях, напомнив о скором релизе игры.

God of War Ragnarok выходит на PS5 и PS4 уже через 4 дня — 9 ноября. Журналисты уже прошли игру, и большинство из них осталось в полном восторге. Некоторые называют его настоящим «Богом войны» и сиквелом с «большой буквы».

Приключение также протестировали технические специалисты. Оно выглядит лучше, чем демонстрировалось в трейлерах. Журналисты отмечают, что в самой игре более реалистичное освещение и глубокие тени. По их словам, игра отлично оптимизирована на PS4, но самая лучшая её версия, естественно, на PS5.

В честь скорого релиза Чемп. Play запустила розыгрыш игры. Условия участия очень просты.

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Мы подарим God of War Ragnarok! Условия розыгрыша очень простые
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