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Team Secret рассматривает российского игрока на роль мидера состава по Dota 2

Team Secret рассматривает российского игрока на роль мидера состава по Dota 2
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Европейский киберспортивный клуб Team Secret может изменить состав по Dota 2 перед новым сезоном. По некоторым данным, организация планирует заменить керри Ремко Crystallis Аретса — эту информацию уже подтвердили несколько источников.

По данным источника «Чемпионата», знакомого с ситуацией, сейчас команда Пуппея ищет нового игрока, но не керри, а мидера. Игрок второй позиции Михал Nisha Янковски сменит позицию, а на его место претендует 18-летний россиянин Станислав Malr1ne Поторак, который сейчас выступает за Nemiga Gaming.

Возможный состав Team Secret по Dota 2 в сезоне-2022/2023:

  • Михал Nisha Янковски;
  • Станислав Malr1ne Поторак
  • Роман Resolut1on Фоминок;
  • Бакыт Zayac Эмилжанов;
  • Клемент Puppey Иванов.

На чемпионате мира The International 2022 «секретные» заняли второе место, проиграв в финале Tundra Esports со счётом 0:3.

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