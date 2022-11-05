Team Secret рассматривает российского игрока на роль мидера состава по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб Team Secret может изменить состав по Dota 2 перед новым сезоном. По некоторым данным, организация планирует заменить керри Ремко Crystallis Аретса — эту информацию уже подтвердили несколько источников.

По данным источника «Чемпионата», знакомого с ситуацией, сейчас команда Пуппея ищет нового игрока, но не керри, а мидера. Игрок второй позиции Михал Nisha Янковски сменит позицию, а на его место претендует 18-летний россиянин Станислав Malr1ne Поторак, который сейчас выступает за Nemiga Gaming.

Возможный состав Team Secret по Dota 2 в сезоне-2022/2023:

Михал Nisha Янковски;

Станислав Malr1ne Поторак

Роман Resolut1on Фоминок;

Бакыт Zayac Эмилжанов;

Клемент Puppey Иванов.

На чемпионате мира The International 2022 «секретные» заняли второе место, проиграв в финале Tundra Esports со счётом 0:3.