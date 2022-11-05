Фанаты показали, как может выглядеть AAA-игра про Чёрную пантеру

Энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay показали, как бы могла выглядеть большая игра про Чёрную пантеру на движке Unreal Engine 5. Они презентовали концепт-трейлер, где супергерой вселенной Marvel любуется видами Ваканды, демонстрирует паркур и акробатические трюки.
Студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг, разрабатывает игру по вселенной Marvel, где один из четырёх главных героев — Чёрная пантера. Точное название проекта и другие подробности авторы раскроют в ближайшем будущем.
9 ноября состоится мировая премьера картины «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». В России фильм официально не выйдет, потому что Disney приняла решение покинуть наш рынок. Первый фильм про жизнь Ваканды и её короля Т'Чаллу вышел в 2018 году. К сожалению, исполнитель главной роли, Чедвик Боузман, скончался в 2020 году.
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