В God of War Ragnarok можно выбить «платину» на любой сложности
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«Твиттер» PlayStationGameSize поделился информацией о трофеях в God of War Ragnarok. Инсайдеры выяснили, что в игре их будет 36.
Количество трофеев в God of War Ragnarok:
- 16 бронзовых;
- 15 серебряных;
- 4 золотых;
- 1 платиновый.
Ни один из трофеев не привязан к сложности приключения. Это значит, что «платину» можно будет выбить, не проходя игру на «хардкоре».
God of War Ragnarok поступит в продажу точно в срок — 9 ноября. Игра будет доступна на консолях PS4 и PS5. Журналисты уже опробовали тайтл. Многие называют его идеальным сиквелом и хвалят авторов за драматический сюжет, разнообразную боевую систему, поразительный арт-дизайн и отличную оптимизацию на всех платформах.
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