Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В God of War Ragnarok можно выбить «платину» на любой сложности

В God of War Ragnarok можно выбить «платину» на любой сложности
Комментарии

«Твиттер» PlayStationGameSize поделился информацией о трофеях в God of War Ragnarok. Инсайдеры выяснили, что в игре их будет 36.

Количество трофеев в God of War Ragnarok:

  • 16 бронзовых;
  • 15 серебряных;
  • 4 золотых;
  • 1 платиновый.

Ни один из трофеев не привязан к сложности приключения. Это значит, что «платину» можно будет выбить, не проходя игру на «хардкоре».

God of War Ragnarok поступит в продажу точно в срок — 9 ноября. Игра будет доступна на консолях PS4 и PS5. Журналисты уже опробовали тайтл. Многие называют его идеальным сиквелом и хвалят авторов за драматический сюжет, разнообразную боевую систему, поразительный арт-дизайн и отличную оптимизацию на всех платформах.

В честь скорого релиза Чемп.Play запустил розыгрыш игры. Условия участия очень просты.

Новость по теме
Мы подарим God of War Ragnarok! Условия розыгрыша очень простые
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022