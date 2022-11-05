В God of War Ragnarok можно выбить «платину» на любой сложности

«Твиттер» PlayStationGameSize поделился информацией о трофеях в God of War Ragnarok. Инсайдеры выяснили, что в игре их будет 36.

Количество трофеев в God of War Ragnarok:

16 бронзовых;

15 серебряных;

4 золотых;

1 платиновый.

Ни один из трофеев не привязан к сложности приключения. Это значит, что «платину» можно будет выбить, не проходя игру на «хардкоре».

God of War Ragnarok поступит в продажу точно в срок — 9 ноября. Игра будет доступна на консолях PS4 и PS5. Журналисты уже опробовали тайтл. Многие называют его идеальным сиквелом и хвалят авторов за драматический сюжет, разнообразную боевую систему, поразительный арт-дизайн и отличную оптимизацию на всех платформах.

В честь скорого релиза Чемп.Play запустил розыгрыш игры. Условия участия очень просты.