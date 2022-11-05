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Финал The International с участием Team Spirit — самый популярный матч в истории Dota 2

Финал The International с участием Team Spirit — самый популярный матч в истории Dota 2
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Статистический портал Esports Charts опубликовал список самых популярных киберспортивных матчей в истории дисциплины Dota 2.

Первое место с большим отрывом занял финал предпоследнего The International, в котором встретились российская Team Spirit и PSG.LGD из Китая. На пике главный матч TI10 смотрели около 2,74 млн человек.

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Ещё один матч с участием Team Spirit занял третье место — за финалом нижней сетки с Team Secret следили более 1,82 млн человек. На второй строчке оказался решающий матч The International 2019 между OG и Team Liquid.

Фото: EsportsCharts

При этом финал недавнего The International 2022 занял в списке лишь четвёртое место: за серией между Tundra Esports и Team Secret на пике смотрели 1,75 млн человек.

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