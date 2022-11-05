Финал The International с участием Team Spirit — самый популярный матч в истории Dota 2

Статистический портал Esports Charts опубликовал список самых популярных киберспортивных матчей в истории дисциплины Dota 2.

Первое место с большим отрывом занял финал предпоследнего The International, в котором встретились российская Team Spirit и PSG.LGD из Китая. На пике главный матч TI10 смотрели около 2,74 млн человек.

Ещё один матч с участием Team Spirit занял третье место — за финалом нижней сетки с Team Secret следили более 1,82 млн человек. На второй строчке оказался решающий матч The International 2019 между OG и Team Liquid.

Фото: EsportsCharts

При этом финал недавнего The International 2022 занял в списке лишь четвёртое место: за серией между Tundra Esports и Team Secret на пике смотрели 1,75 млн человек.