Хидео Кодзима точно не вернётся к Metal Gear Solid и Silent Hill

Хидео Кодзима не готов вернуться к работе над играми по франшизам Metal Gear Solid, Silent Hill и Zone of the Enders. Об этом глава Kojima Productions заявил в новом выпуске своего подкаста Brain Structure. Знаменитого игродела фанаты нередко просят вернутся к «корням», что ему льстит, но он считает, что эти серии — уже пройденная глава его жизни.
В рамках этого же подкаста Кодзима опроверг свою связь с игрой Abandoned и заявил, что слухи о разработке Death Stranding 2 для платформы Stadia — фейк. Японец добавил, что находится в прекрасных отношениях и с Sony, и с Microsoft, но свою студию он продавать никому не собирается.
Кодзима недавно рассказал, как занимался планированием при разработке Metal Gear Solid. В работе он использовал обычный конструктор LEGO и диктофон, куда он наговаривал свои идеи.
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