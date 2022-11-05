Стали известны подробности карточной игры по Genshin Impact

Инсайдер под ником Genshin Intel раскрыл некоторые подробности карточной игры «Священный призыв семерых», которая станет доступна в Genshin Impact с выходом обновления 3.3. Премьера апдейта запланирована на 7 декабря.
В этой ККИ будет 27 карт персонажей и 92 карты действия. В каждой колоде можно будет собрать максимум 33 карты — три персонажа и 30 карт действия. Каждая карта героя имеет 10 очков здоровья. Для победы необходимо уничтожить всех трёх персонажей противника. У пользователя в распоряжении будут три вида атаки — стандартная, навык и ультимативная.
Каждая карта располагает тремя умениями. Для их активации нужно накапливать энергию с помощью стандартных атак и использования навыков. Сами умения активируются за дайсы, у которых нет времени отката. В игре будет четыре типа карт действия — снаряжение, поддержка, событие и артефакт.
В ККИ по Genshin Impact награды в виде примогемов будут даваться за победы над NPC, а не реальными игроками. На релизе игра предложит всего 10 уровней, каждый из которых сможет дать 60 примогемов и карты. Чтобы повысить уровень, пользователю нужно будет участвовать в испытаниях таверны «Кошачий хвост».
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