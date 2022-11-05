Rockstar, Epic Games и Twitch. Сколько зарабатывают в больших игровых компаниях

1 ноября в Нью-Йорке вступил в силу закон, который обязал все компании со штатом более четырёх человек в вакансиях указывать реальные зарплаты. Журналисты издания Axios изучили предложения на рынке труда и выяснили, сколько своим специалистам платят Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games и Twitch.

Средний годовой доход сотрудников Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games и Twitch.

Rockstar Games:

ведущий менеджер по продукту Rockstar Games Launcher — $ 160–184 тыс;

режиссёр озвучивания — $ 123-144 тыс.;

программист игровой физики — $ 121-142 тыс.;

аналитик мошеннического ПО — $ 103-120 тыс.;

младший дизайнер диалогов — $ 50-57 тыс.;

аудиоинженер — $ 75-88 тыс.;

технический писатель — $ 85-102 тыс.;

аниматор — $ 88-101 тыс.;

технический продюсер — $ 102-120 тыс.;

fullstack .NET разработчик — $ 119-134 тыс.

Epic Games:

аналитик данных — $ 126-163 тыс.;

программист — $ 147-191 тыс.;

ведущий продуктовый менеджер — $ 186-241 тыс.;

директор по маркетингу (метавселенная) — $ 197-255 тыс.

Twitch:

специалист по прикладным исследованиям — $ 146-212 тыс.;

специалист по поддержке разработчиков — $ 144-195 тыс.

Также выяснилось, что Ubisoft готова платить $ 15 в час специалисту, который будет демонстрировать демоверсии игр компании. Издатель тоже ищет такого человека в Нью-Йорке. По данным портала Salary Explorer, средняя годовая зарплата в Нью-Йорке составляет $ 114 тыс.