Rockstar, Epic Games и Twitch. Сколько зарабатывают в больших игровых компаниях
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1 ноября в Нью-Йорке вступил в силу закон, который обязал все компании со штатом более четырёх человек в вакансиях указывать реальные зарплаты. Журналисты издания Axios изучили предложения на рынке труда и выяснили, сколько своим специалистам платят Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games и Twitch.
Средний годовой доход сотрудников Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games и Twitch.
- ведущий менеджер по продукту Rockstar Games Launcher — $ 160–184 тыс;
- режиссёр озвучивания — $ 123-144 тыс.;
- программист игровой физики — $ 121-142 тыс.;
- аналитик мошеннического ПО — $ 103-120 тыс.;
- младший дизайнер диалогов — $ 50-57 тыс.;
- аудиоинженер — $ 75-88 тыс.;
- технический писатель — $ 85-102 тыс.;
- аниматор — $ 88-101 тыс.;
- технический продюсер — $ 102-120 тыс.;
- fullstack .NET разработчик — $ 119-134 тыс.
Epic Games:
- аналитик данных — $ 126-163 тыс.;
- программист — $ 147-191 тыс.;
- ведущий продуктовый менеджер — $ 186-241 тыс.;
- директор по маркетингу (метавселенная) — $ 197-255 тыс.
Twitch:
- специалист по прикладным исследованиям — $ 146-212 тыс.;
- специалист по поддержке разработчиков — $ 144-195 тыс.
Также выяснилось, что Ubisoft готова платить $ 15 в час специалисту, который будет демонстрировать демоверсии игр компании. Издатель тоже ищет такого человека в Нью-Йорке. По данным портала Salary Explorer, средняя годовая зарплата в Нью-Йорке составляет $ 114 тыс.
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