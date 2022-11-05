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Rockstar, Epic Games и Twitch. Сколько зарабатывают в больших игровых компаниях

Rockstar, Epic Games и Twitch. Сколько зарабатывают в больших игровых компаниях
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1 ноября в Нью-Йорке вступил в силу закон, который обязал все компании со штатом более четырёх человек в вакансиях указывать реальные зарплаты. Журналисты издания Axios изучили предложения на рынке труда и выяснили, сколько своим специалистам платят Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games и Twitch.

Средний годовой доход сотрудников Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games и Twitch.

Rockstar Games:

  • ведущий менеджер по продукту Rockstar Games Launcher — $ 160–184 тыс;
  • режиссёр озвучивания — $ 123-144 тыс.;
  • программист игровой физики — $ 121-142 тыс.;
  • аналитик мошеннического ПО — $ 103-120 тыс.;
  • младший дизайнер диалогов — $ 50-57 тыс.;
  • аудиоинженер — $ 75-88 тыс.;
  • технический писатель — $ 85-102 тыс.;
  • аниматор — $ 88-101 тыс.;
  • технический продюсер — $ 102-120 тыс.;
  • fullstack .NET разработчик — $ 119-134 тыс.

Epic Games:

  • аналитик данных — $ 126-163 тыс.;
  • программист — $ 147-191 тыс.;
  • ведущий продуктовый менеджер — $ 186-241 тыс.;
  • директор по маркетингу (метавселенная) — $ 197-255 тыс.

Twitch:

  • специалист по прикладным исследованиям — $ 146-212 тыс.;
  • специалист по поддержке разработчиков — $ 144-195 тыс.

Также выяснилось, что Ubisoft готова платить $ 15 в час специалисту, который будет демонстрировать демоверсии игр компании. Издатель тоже ищет такого человека в Нью-Йорке. По данным портала Salary Explorer, средняя годовая зарплата в Нью-Йорке составляет $ 114 тыс.

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