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Российская Cloud9 победила FaZe в стадии «легенд» Rio Major 2022, камбэкнув со счёта 1:10

Российская Cloud9 победила FaZe в стадии «легенд» Rio Major 2022, камбэкнув со счёта 1:10
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Российский состав Cloud9 по CS:GO одержал неожиданную победу в 1-м туре этапа «легенд» Intel Extreme Masters Rio Major 2022, главного турнира по киберспортивному шутеру от Valve.

Действующий чемпион мира FaZe Clan считался фаворитом и уверенно начал матч на карте Overpass — в один момент счёт по раундам достиг значения 10:1 в пользу европейского коллектива.

Однако после смены сторон Cloud9 смогла провести свою серию удачных раундов и вернулась в игру. Матч завершился победой пятёрки Владислава nafany Горшкова — 16:14.

CS:GO Intel Extreme Masters Rio Major 2022. The Legends Stage
05 ноября 2022, суббота. 18:15 МСК
FaZe Clan
Окончен
0 : 1
Cloud9

В другом матче 1-го тура стадии «легенд» российская Team Spirit выиграла у Bad News Eagles из Косово (карта Anicent, 16:8).

CS:GO Intel Extreme Masters Rio Major 2022. The Legends Stage
05 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 0
Bad News Eagles

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит в Рио с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

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