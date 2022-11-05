Российская Cloud9 победила FaZe в стадии «легенд» Rio Major 2022, камбэкнув со счёта 1:10

Российский состав Cloud9 по CS:GO одержал неожиданную победу в 1-м туре этапа «легенд» Intel Extreme Masters Rio Major 2022, главного турнира по киберспортивному шутеру от Valve.
Действующий чемпион мира FaZe Clan считался фаворитом и уверенно начал матч на карте Overpass — в один момент счёт по раундам достиг значения 10:1 в пользу европейского коллектива.
Однако после смены сторон Cloud9 смогла провести свою серию удачных раундов и вернулась в игру. Матч завершился победой пятёрки Владислава nafany Горшкова — 16:14.
В другом матче 1-го тура стадии «легенд» российская Team Spirit выиграла у Bad News Eagles из Косово (карта Anicent, 16:8).
Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит в Рио с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.
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