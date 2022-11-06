Diablo 4 может выйти в 2023 году

Diablo 4 выйдет в апреле 2023 года, а предзаказы игры стартуют 8 декабря во время мероприятия The Game Awards, там же озвучат точную дату релиза. Этой информацией поделились ведущие подкаста XboxEra, её подтвердили и источники издания Windows Central.

Совсем недавно директор Diablo 4 Джо Шелли и куратор вселенной Diablo Род Фергюссон в новом интервью IGN раскрыли новые детали грядущего ролевого экшена. Они обещают в 2023 году запустить открытую бету игры. По их словам, ролевое приключение станет большой игрой-сервисом, в которой можно будет «пропасть на тысячи часов».

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Судя по слитым скриншотам, игра выйдет полностью переведённой на русский язык. Судя по утечке, игрокам позволят пропустить сюжетную кампанию. Пока неизвестно, смогут ли пропускать кампанию вообще все, или же речь идёт только о тех игроках, кто пройдёт её хотя бы один раз.