Warhammer: Vermintide 2 обновила свой рекорд онлайна в Steam
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Благодаря недавно запущенной бесплатной раздаче кооперативный боевик Warhammer: Vermintide 2 обновил свой пиковый онлайн — он приблизился к отметке 90 тыс. одновременно играющих пользователей. Прошлый личный рекорд тайтл ставил на релизе — в 2018-м проект привлёк чуть больше 70 тыс. людей.
Фото: Steam
Раздача боевика началась 3 ноября, а завершится она 7 ноября. Издатель также предлагает купить расширенную версию экшена со скидкой 51% — за 2242 рубля.
Warhammer: Vermintide 2 вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и на ПК. В Steam более 90 тыс. обзоров, большинство из них «очень положительные». Проект называют «Left 4 Dead в сеттинге Warhammer Fantasy» и идеальным развлечением для компании фанатов вселенной Warhammer.
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