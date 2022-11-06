Warhammer: Vermintide 2 обновила свой рекорд онлайна в Steam

Благодаря недавно запущенной бесплатной раздаче кооперативный боевик Warhammer: Vermintide 2 обновил свой пиковый онлайн — он приблизился к отметке 90 тыс. одновременно играющих пользователей. Прошлый личный рекорд тайтл ставил на релизе — в 2018-м проект привлёк чуть больше 70 тыс. людей.

Фото: Steam

Раздача боевика началась 3 ноября, а завершится она 7 ноября. Издатель также предлагает купить расширенную версию экшена со скидкой 51% — за 2242 рубля.

Новость по теме Warhammer: Vermintide 2 бесплатно раздают в Steam. Её можно забрать и в России

Warhammer: Vermintide 2 вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и на ПК. В Steam более 90 тыс. обзоров, большинство из них «очень положительные». Проект называют «Left 4 Dead в сеттинге Warhammer Fantasy» и идеальным развлечением для компании фанатов вселенной Warhammer.