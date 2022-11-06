Отечественная студия Belka Games окончательно уходит из России
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Belka Games запустила процесс сворачивания своей деятельности на российском рынке ещё в марте. Тогда студия начала релоцировать команду из более чем двухсот разработчиков и сократила штат в шесть раз. А недавно компания объявила об окончательном уходе из России.
Глава Belka Games Александр Богданов отметил, что компания будет расширять свою команду в Европе.
На сегодняшний день принято решение об окончательном прекращении деятельности российского офиса. Компания продолжает оперирование и расширение команды в Европе.
До ухода из России в штате Belka Games работало 400 человек в шести офисах, один из них находился на Кипре. Студия прославилась как разработчик мобильных игр. Одни из самых известных её проектов — «Часовщик», Funky Bay, Solitaire Cruise и Happy Home.
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