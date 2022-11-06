Глава Xbox Game Studios: Starfield — это не «Skyrim в космосе»
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Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути на подкасте Friends Per Second раскрыл некоторые подробности космического ролевого приключения Starfield. В общении с журналистами топ-менеджер подчеркнул, что новая игра Тодда Говарда — вовсе не Skyrim, который перенесли в космос.
Бути видел, как работает Тодд Говард. По его словам, геймдизайнер не любит почивать на лаврах, он продолжает развиваться.
Делать рескин предыдущих игр — это вне филосфии Тодда Говарда. В Starfield будет масса нововведений, которые игроки не встречали в других играх Bethesda. При этом традиционные механики для такого рода проектов, вроде постройки кораблей, конечно, никуда не денутся.
Бути не раскрыл подробности игрового процесса, но подчеркнул невероятный арт-дизайн и ретрофутуристическую эстетику, назвав её «NASA-панком». Он добавил, что новая игра Тодда Говарда выйдет только после релиза кооперативного экшена Redfall от Arkane Studios. Обе игры ранее обещали выпустить в 2023-м, но точные даты пока неизвестны.
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