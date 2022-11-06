Фанат устал ждать и разработал собственную Hollow Knight: Silksong

Вторая часть Hollow Knight с подзаголовком Silksong должна выйти в 2023 году. YouTube-блогер под ником GamesWithFredi фанат первой части. Он настолько устал ждать продолжения, что решил разработать его сам, но только в пиксель-арт стиле, словно сиквел разработали в 1991 году для 16-битных консолей.
Чтобы воссоздать ещё не вышедшую Hollow Knight Silksong, энтузиаст изучил все доступные материалы игры, которые есть в открытом доступе. Он наделил героя базовыми умениями и добавил босса, которого демонстрировали в одном из геймплейных трейлеров. Игру блогер предпочёл не выкладывать в Сеть.
Ранее автор канала GamesWithFredi выпускал свою версию первой Hollow Knight, откуда он взял часть готовых ассетов для своей версии Silksong.
Первая Hollow Knight вышла в 2017 году на ПК и в 2018-м на консолях. Точная дата релиза сиквела пока неизвестна.
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