Актёрам «Мира Дикого Запада» выплатят крупную компенсацию за отмену сериала

HBO недавно объявила о закрытии научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Deadline сообщает, что исполнители главных ролей получат гонорары за пятый сезон, который в связи с закрытием снимать не будут.

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Чтобы соблюсти все условия контрактов, HBO заплатит ведущим актёрам шоу $ 10–15 млн. Журналисты отметили, что это большая сумма, но общий бюджет нового сезона, по их словам, закладывался огромный. Кроме того, такая компенсация — нормальная практика. Актёры составляют свой рабочий график на несколько месяцев вперёд, и они вынуждены отказываться от других предложений, когда контракт на тот или иной фильм или сериал уже подписан.

Скорее всего, свои гонорары за невышедший сезон получат Эван Рейчел Вуд, Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Аарон Пол. Именно они играют центральных персонажей.

Первый сезон «Мира Дикого Запада» стартовал в 2016 году. В нём рассказывалось о парке развлечений будущего, где андроиды выполняют любые желания посетителей. Роботам стирают память, но потом выясняется, что воспоминания теряют далеко не все. В следующих сезонах в центре внимания оказались уже осознавшие себя андроиды и несколько людей, а сюжет разворачивался уже не в парке.