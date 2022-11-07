Лиам Хемсворт проходил кастинг на роль Геральта для «Ведьмака» ещё в 2018 году

Несколько дней назад стало известно, что Генри Кавилл после третьего сезона покинет сериал «Ведьмак». На его место уже нашли нового актёра. Геральта с четвёртого сезона будет играть Лиам Хемсворт. Как оказалось, Netflix выбрал актёра не случайно.
По информации издания Redanian Intelligence, актёр проходил кастинг на роль Геральта ещё в 2018 году. Неизвестно, был ли он одним из фаворитов Netflix, но в итоге был выбран Генри Кавилл.
Также отмечается, что после того, как в Netflix узнали об уходе Кавилла, они не проводили повторный кастинг. Компания якобы просто изучила старые записи с кастинга Хемсворта и окончательно выбрала его.
Несмотря на то что Кавилл вряд ли вернётся к роли Геральта, фанаты не теряют надежду — они создали петицию с требованием вернуть актёра.
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