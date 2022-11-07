Съёмки спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас стартуют на этой неделе

По информации издания Collider, съёмочный процесс спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас начнётся уже на этой неделе. Об этом объявил генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер. Точная дата пока неизвестна.

Картина получила название «Балерина». Она расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступит Лен Уайзман, снявший четвёртую часть «Крепкого орешка», «Вспомнить всё» и другие ленты. Сценарий напишет Шэй Хэттен, работавший над третьей частью «Джона Уика».

Появятся ли в ленте другие знакомые персонажи из вселенной «Джона Уика», неизвестно. Наверняка создатели ленты приготовят для фанатов некоторые сюрпризы.

Дату выхода «Балерины» не раскрывают.