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Съёмки спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас стартуют на этой неделе

Съёмки спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас стартуют на этой неделе
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По информации издания Collider, съёмочный процесс спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас начнётся уже на этой неделе. Об этом объявил генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер. Точная дата пока неизвестна.

Картина получила название «Балерина». Она расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступит Лен Уайзман, снявший четвёртую часть «Крепкого орешка», «Вспомнить всё» и другие ленты. Сценарий напишет Шэй Хэттен, работавший над третьей частью «Джона Уика».

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Появятся ли в ленте другие знакомые персонажи из вселенной «Джона Уика», неизвестно. Наверняка создатели ленты приготовят для фанатов некоторые сюрпризы.

Дату выхода «Балерины» не раскрывают.

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