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Вестерн «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским выйдет 17 января

Вестерн «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским выйдет 17 января
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У вестерна «Нападение на Рио Браво» с Александром Невским появилась дата премьеры. Лента выйдет в ограниченный прокат в США и на цифровых площадках 17 января 2023 года.

Невский сыграл роль таинственного стрелка из России Ивана Турчанинова. Он приходит на помощь местному шерифу, который противостоит банде преступников. События «Нападения на Рио Браво» развернутся в восточном Техасе.

Вместе с Невским в вестерне сыграли Оливье Грюнер, Маттиас Хьюз и Джо Корнет, который также выступил режиссёром картины. Ранее Александр Невский говорил, что уже думает над разработкой сиквела «Нападения на Рио Браво».

Известно, что продолжение также снимет Джо Корнет, а ведущая роль вновь достанется Александру Невскому.

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