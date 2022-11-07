По мотивам God of War Ragnarok выпустят чехлы для смартфонов

Sony совместно с китайской компанией Casetify выпустит стилизованные под God of War Ragnarok чехлы для смартфонов. Они появятся в продаже 9 ноября — в день релиза игры.

В коллекции представлены работы от азиатских иллюстраторов и художников, которые создали чехлы в разных стилях. Можно увидеть работы в стиле классических комиксов, в виде граффити и другие.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5. Игра расскажет о приключениях Кратоса и Атрея, которые должны будут остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В сюжете встретятся герои из оригинальной God of War 2018.

Критики приняли экшен очень тепло. Многие остались в восторге от проекта, отмечая, что он получился намного лучше оригинальной игры.