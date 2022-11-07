Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По мотивам God of War Ragnarok выпустят чехлы для смартфонов

По мотивам God of War Ragnarok выпустят чехлы для смартфонов
Комментарии

Sony совместно с китайской компанией Casetify выпустит стилизованные под God of War Ragnarok чехлы для смартфонов. Они появятся в продаже 9 ноября — в день релиза игры.

В коллекции представлены работы от азиатских иллюстраторов и художников, которые создали чехлы в разных стилях. Можно увидеть работы в стиле классических комиксов, в виде граффити и другие.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5. Игра расскажет о приключениях Кратоса и Атрея, которые должны будут остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В сюжете встретятся герои из оригинальной God of War 2018.

Критики приняли экшен очень тепло. Многие остались в восторге от проекта, отмечая, что он получился намного лучше оригинальной игры.

Новость по теме
В God of War Ragnarok можно выбить «платину» на любой сложности
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022