«Чёрный Адам» собрал больше $ 300 млн, но до сих пор не окупился

В свою третью неделю «Чёрный Адам» вновь стал лидером американского проката, собрав $ 18,5 млн. Сборы кинокомикса в США составляют $ 137,3 млн. Что касается всего мира, то общий результат картины прямо сейчас превышает $ 319 млн.

Это почти в два раза больше, чем за весь прокат «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна — прошлого фильма киновселенной DC ($ 168 млн). «Чёрный Адам» потихоньку подбирается к «Шазаму!» ($ 365 млн) и наверняка опередит ленту через несколько недель.

При этом фильм до сих пор не окупился — для этого картине нужно собрать как минимум $ 400 млн из-за высокого бюджета и выручки кинотеатрам. Ленте бы очень помог релиз в Китае, однако фильм на днях запретили для показа в стране.