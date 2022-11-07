«Чёрный Адам» собрал больше $ 300 млн, но до сих пор не окупился
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В свою третью неделю «Чёрный Адам» вновь стал лидером американского проката, собрав $ 18,5 млн. Сборы кинокомикса в США составляют $ 137,3 млн. Что касается всего мира, то общий результат картины прямо сейчас превышает $ 319 млн.
Это почти в два раза больше, чем за весь прокат «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна — прошлого фильма киновселенной DC ($ 168 млн). «Чёрный Адам» потихоньку подбирается к «Шазаму!» ($ 365 млн) и наверняка опередит ленту через несколько недель.
При этом фильм до сих пор не окупился — для этого картине нужно собрать как минимум $ 400 млн из-за высокого бюджета и выручки кинотеатрам. Ленте бы очень помог релиз в Китае, однако фильм на днях запретили для показа в стране.
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