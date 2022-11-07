Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» выйдет в России

Новый фильм Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш») под названием «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в российский прокат 26 января 2023 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Изначально боевик с Джейсоном Стэйтемом должен был выйти в январе 2022 года, а затем премьеру сдвинули на март 2022 года, после чего фильм перенесли на неопределённое время.
Сюжет «Операции «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Однако в одиночку он не справится, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия. Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола») и Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»).
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