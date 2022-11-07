Некоторым RTX 4090 начнут менять кабели питания, чтобы они не сгорели

Главная проблема видеокарт из серии RTX 4090 в том, что они плавятся. После выхода устройств пользователи стало массово жаловаться на эту проблему и ожидать решения от NVIDIA.

Пользователь Reddit под ником varunbabu008 отметил, что австралийский ритейлер TechFast откладывает отгрузку видеокарт GeForce RTX 4090 до середины ноября. Таким образом, компания Gainward хочет заменить кабели питания, чтобы предотвратить плавление.

Примечательно, что официально о замене кабелей питания Gainward или NVIDIA пока не сообщали, но, вероятно, сделают это позже. В материале ниже можно ознакомиться с мнением экспертов по поводу того, почему же RTX 4090 плавятся.

Новость по теме Эксперты объяснили, почему RTX 4090 плавится

Также ритейлер TechFast предположил, что заменять кабели питания будет не только Gainward, но и другие партнёры NVIDIA по всему миру.