Съёмки продолжения «Андора» стартуют ещё до финала первого сезона

Создатель «Андора» Тони Гилрой раскрыл дату производства второго сезона сериала. Съёмки продолжения стартуют уже 21 ноября — за двое суток до выхода финального эпизода первого сезона. Сколько именно они продлятся, неизвестно.
Второй сезон также будет состоять из 12 эпизодов и станет для шоу последним, подведя все события к «Изгою-один». Что касается даты выхода, то в лучшем случае премьера состоится в конце 2023 года.
«Андор» рассказывает о предыстории Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один», добывшего чертежи Звезды смерти. Критики называют сериал «Звёздными войнами» для взрослых» из-за проработанных персонажей, хорошего сценария и отличной актёрской игры. Зрители отмечают, что «Андор» — лучшее произведение в культовой вселенной за многие годы.
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