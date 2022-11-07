Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки продолжения «Андора» стартуют ещё до финала первого сезона

Съёмки продолжения «Андора» стартуют ещё до финала первого сезона
Комментарии

Создатель «Андора» Тони Гилрой раскрыл дату производства второго сезона сериала. Съёмки продолжения стартуют уже 21 ноября — за двое суток до выхода финального эпизода первого сезона. Сколько именно они продлятся, неизвестно.

Второй сезон также будет состоять из 12 эпизодов и станет для шоу последним, подведя все события к «Изгою-один». Что касается даты выхода, то в лучшем случае премьера состоится в конце 2023 года.

«Андор» рассказывает о предыстории Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один», добывшего чертежи Звезды смерти. Критики называют сериал «Звёздными войнами» для взрослых» из-за проработанных персонажей, хорошего сценария и отличной актёрской игры. Зрители отмечают, что «Андор» — лучшее произведение в культовой вселенной за многие годы.

Новость по теме
«Андор» стал одним из самых высокооценённых сериалов по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022