Злодеи и Анджелина Джоли — новые детали отменённого «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

Издание The Direct раскрыло некоторые интересные детали четвёртой части «Человека-паука» с Тоби Магуайром. Они стали известны из книги про Человек-паука под названием «С великой силой». Её автором выступил Шон О'Коннелл. В книге описаны и ранее известные подробности, но также есть и свежая информация.

Из уже известного: главным злодеем ленты должен был выступить Стервятник в исполнении Джона Малковича. Также сообщалось, что Питер столкнулся бы с большим количеством злодеев. В книге отмечается, что Человеку-пауку пришлось бы сразиться с Шокером, Мистерио и Стилтмэном. Каждый из этих злодеев стал бы для Питера «рядовым», а вот Стервятник в какой-то момент чуть не убил его.

Раскадровка «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

Раскадровка «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

Однако, согласно данным, Питер смог бы победить Стервятника — он скинул бы его с крыши, но на этом история не перестала бы развиваться. За смерть отца Человеку-пауку хотела бы отомстить его дочь, а сыграть героиню должна была Анджелина Джоли. Более того, она фигурировала в сценарии как опытный руководитель, представляющий венчурную фирму, которая пыталась купить Daily Bugle.

Ещё в ленту планировали включить Энн Хэтэуэй — актриса должна была сыграть Чёрную-кошку. При этом лента не выглядела бы переполненной и сумбурной, несмотря на большое количество персонажей. Более того, во время работы над четвёртой частью франшизы Сэм Рэйми хотел получить полную творческую свободу.

Если Сэм Рэйми и собирался сделать последний фильм о Человеке-пауке, то хотел «уйти» красиво. Он хотел сделать это по-своему. Никаких компромиссов. Никаких указаний.

Четвёртую часть «Человека-паука» Сэма Рэйми мы вряд ли когда-нибудь увидим, однако сам Тоби Магуайр появился в ленте «Человек-паук: Нет пути домой» и вернулся к своему самому узнаваемому образу.