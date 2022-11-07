Утекли первые тесты RTX 4080 — она мощнее RTX 3090 Ti

В Сети утекли первые тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 на 16 ГБ. Судя по всему, их опубликовал один из блогеров, кому прислали чип заранее. К сожалению, в играх её пока не тестировали, однако в синтетических тестах она обходит RTX 3090 Ti — флагмана прошлой линейки. Причём где-то разница доходит до 15%. Однако до RTX 4090 ей всё же далеко.

Первые тесты RTX 4080 Фото: videocardz

RTX 4080 поступит в продажу 16 ноября по цене в $ 1199 или около 74 тыс. рублей. Первые официальные тесты должны появиться примерно за несколько суток до релиза видеокарты.

Особенно интересно будет сравнить RTX 3080 с недавно анонсированной RX 7900 XTX, которая будет продаваться примерно за эти же деньги. Впрочем, их ещё нужно будет дождаться — старт продаж новой линейки от AMD намечен на середине декабря.