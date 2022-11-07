Ведущим «Оскара-2023» вновь станет комик Джимми Киммел

Академия кинематографических искусств и наук назвала имя ведущего «Оскара-2023». Престижнейшую церемонию награждения в следующем году проведёт комик и телеведущий Джимми Киммел.

Для Киммела это будет уже третий «Оскар», до этого он вёл церемонию в 2017 и в 2018 гг. Изначально роль ведущего предлагали Крису Року, однако тот решил отказаться из-за неприятной ситуации с пощёчиной от Уилла Смита. Судя по всему, киноакадемия решила позвать другого комика, который уже справлялся со своей задачей не отлично.

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95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт 12 марта 2023 года. Полный список номинантов объявят за полтора месяца до события — 24 января.