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Final Fantasy 16 будет эксклюзивом PS5 не менее шести месяцев

Final Fantasy 16 будет эксклюзивом PS5 не менее шести месяцев
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Sony выпустила новый рекламный ролик, в котором показала линейку своих будущих эксклюзивов PS5. Одной из главных игр этого видео стала Final Fantasy 16, которая должна выйти летом 2023 года. Судя по сообщению от издательства, jRPG пробудет эксклюзивом PlayStation полгода — то есть примерно до конца зимы 2024-го.

При этом истечение контракта по эксклюзивности вовсе не означает, что сразу после этого порт игры выйдет на ПК. Например, ремейк Final Fantasy 7 вышел на платформе в декабре 2021 года, тогда как соответствующее соглашение закончилось ещё в марте.

Также неясно, планирует ли Square Enix выпустить Final Fantasy 16 на консолях Xbox. Ранее Фил Спенсер неоднократно заявлял, что заметно расширяет библиотеку японских игр в Game Pass, так что такая вероятность точно существует.

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