В первых обзорах Sonic Frontiers умеренно хвалят. Это шаг в верном направлении

Похоже, SEGA наконец-то удалось прервать «проклятие трёхмерных игр про Соника» — у Sonic Frontiers в целом неплохие оценки. На агрегаторах у Sonic Frontiers сейчас 74 балла. Для сравнения, у прошлой части, Sonic Forces, средняя оценка почти на 20 пунктов ниже — 57 баллов.

При этом Sonic Frontiers получилась неидеальной. Критики отмечают проблемы с боевой системой, скучноватый открытый мир и общее отсутствие полировки. Выход игры явно стоило отложить. Однако в целом это наконец-то интересная, амбициозная и необычная игра про Соника — это приятный шаг для всей серии.

Для понимания масштабов: сейчас Sonic Frontiers входит в пятёрку самых высокооценённых 3D-игр про Соника.