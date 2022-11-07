В первых обзорах Sonic Frontiers умеренно хвалят. Это шаг в верном направлении
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Похоже, SEGA наконец-то удалось прервать «проклятие трёхмерных игр про Соника» — у Sonic Frontiers в целом неплохие оценки. На агрегаторах у Sonic Frontiers сейчас 74 балла. Для сравнения, у прошлой части, Sonic Forces, средняя оценка почти на 20 пунктов ниже — 57 баллов.
При этом Sonic Frontiers получилась неидеальной. Критики отмечают проблемы с боевой системой, скучноватый открытый мир и общее отсутствие полировки. Выход игры явно стоило отложить. Однако в целом это наконец-то интересная, амбициозная и необычная игра про Соника — это приятный шаг для всей серии.
Для понимания масштабов: сейчас Sonic Frontiers входит в пятёрку самых высокооценённых 3D-игр про Соника.
- Sonic Adventure 2 — 89 баллов
- Sonic Adventure — 87 баллов
- Sonic Colors — 79 баллов
- Sonic Generations — 77 баллов
- Sonic Frontiers — 74 балла.
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