Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый трейлер «Достать ножи 2» очень похож на «Игру» Дэвида Финчера

Новый трейлер «Достать ножи 2» очень похож на «Игру» Дэвида Финчера
Комментарии

Netflix выпустил полноценный трейлер фильма Glass Onion: A Knives Out Mystery — «Достать ножи: Стеклянная луковица». В ролике можно увидеть завязку ленты: технологический магнат Майлз Брон устраивает вечеринку на острове и сообщает, что скоро должно произойти убийство — как вдруг совершенно неожиданно убивают его друга. Тот, кто назовёт имя убийцы, победит в загадочной игре.

Судя по всему, сценарист и режиссёр Райан Джонсон во многом вдохновлялся фильмом «Игра» Дэвида Финчера. В нём культовый постановщик также рассказывал детективную историю бизнесмена, который больше не получает никаких эмоций от жизни. Для него устраивают настоящий калейдоскоп из различных происшествий — и до самого финала неясно, где постановка, а где реальность.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря. В фильме снялись Дэниел Крейг («Не время умирать»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Дэйв Батиста («Стражи галактики»), Кэтрин Хан («Ванда/Вижен») и Итан Хоук («Патруль времени»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022