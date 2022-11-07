Новый трейлер «Достать ножи 2» очень похож на «Игру» Дэвида Финчера

Netflix выпустил полноценный трейлер фильма Glass Onion: A Knives Out Mystery — «Достать ножи: Стеклянная луковица». В ролике можно увидеть завязку ленты: технологический магнат Майлз Брон устраивает вечеринку на острове и сообщает, что скоро должно произойти убийство — как вдруг совершенно неожиданно убивают его друга. Тот, кто назовёт имя убийцы, победит в загадочной игре.

Судя по всему, сценарист и режиссёр Райан Джонсон во многом вдохновлялся фильмом «Игра» Дэвида Финчера. В нём культовый постановщик также рассказывал детективную историю бизнесмена, который больше не получает никаких эмоций от жизни. Для него устраивают настоящий калейдоскоп из различных происшествий — и до самого финала неясно, где постановка, а где реальность.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря. В фильме снялись Дэниел Крейг («Не время умирать»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Дэйв Батиста («Стражи галактики»), Кэтрин Хан («Ванда/Вижен») и Итан Хоук («Патруль времени»).