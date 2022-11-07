BioWare на День N7 показала новый тизер следующей Mass Effect
Поделиться
BioWare решила традиционно отпраздновать День N7 — в этом году разработчики показали свежий тизер новой части серии Mass Effect, у которой до сих пор нет названия. На коротком ролике показано строительство ретранслятора.
Счастливого дня N7 во всех галактиках. Мы нашли этот интересный футаж, который вам стоит изучить поближе.
Основное предположение о новой Mass Effect — то что игра одновременно продолжит оригинальную трилогию и станет сиквелом Mass Effect: Andromeda. Пятая часть расскажет о попытках обитателей Млечного пути восстановить ретрансляторы, уничтоженные в битве за Землю, чтобы вновь удобно перемещаться по вселенной.
У игры нет ни платформ, ни даты выхода, а её разработка всё ещё находится на раннем этапе. Скорее всего, выход состоится не раньше 2025 года.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
19:43
-
19:42
-
19:17
-
18:34
-
18:14
-
17:51
-
17:25
-
17:23
-
17:02
-
16:41
-
16:21
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:21
-
15:06
-
14:45
-
14:18
-
14:06
-
13:40
-
13:17
-
13:10
-
12:41
-
12:38
-
12:33
-
11:41
-
11:12
-
10:30
-
10:09
-
09:49
- 6 ноября 2022
-
22:53
-
19:40
-
19:00
-
18:36
-
17:49
Партнерский контент