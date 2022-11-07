BioWare на День N7 показала новый тизер следующей Mass Effect

BioWare решила традиционно отпраздновать День N7 — в этом году разработчики показали свежий тизер новой части серии Mass Effect, у которой до сих пор нет названия. На коротком ролике показано строительство ретранслятора.

Счастливого дня N7 во всех галактиках. Мы нашли этот интересный футаж, который вам стоит изучить поближе.

Основное предположение о новой Mass Effect — то что игра одновременно продолжит оригинальную трилогию и станет сиквелом Mass Effect: Andromeda. Пятая часть расскажет о попытках обитателей Млечного пути восстановить ретрансляторы, уничтоженные в битве за Землю, чтобы вновь удобно перемещаться по вселенной.

У игры нет ни платформ, ни даты выхода, а её разработка всё ещё находится на раннем этапе. Скорее всего, выход состоится не раньше 2025 года.