Кэмерон: в случае провала «Аватара 2» сага может закончиться уже на «Аватаре 3»

Джеймс Кэмерон не питает надежд выпустить четыре крупнобюджетных фильма в случае провала «Аватара: Путь воды». В этом он признался в интервью Total Film.

Через три месяца рынок может сообщить нам, что с нами покончено — или частично покончено. То есть мы можем закончить сагу в трёх фильмах, если она окажется неприбыльной.

Общий бюджет четырёх фильмов, то есть второй, третьей, четвёртой и пятой частей, составляет около миллиарда долларов. Разумеется, для Disney, как и для любой другой компании, важно оставаться прибыльной. За последнее время кинотеатры и без того оказались под сильным ударом. С одной стороны, конкуренцию им составляют стриминговые сервисы, с другой, свой негативный вклад внесла пандемия.

Кэмерон не исключает, что «Аватар: Путь воды» сможет переломить тренд и как раз напомнить людям, насколько увлекательно и важно ходить в кинотеатры. Но также он не удивится, если многим уже просто «наплевать».

В режиссёрской карьере Джеймса Кэмерона ещё не было провальных фильмов — будем надеяться, что «Путь воды» не станет неприятным исключением. Премьера сиквела состоится в середине декабря, но в России официально его не покажут.