Sony Pictures не планирует полностью уходить из России

В начале марта 2022 года Sony Pictures приостановила свою деятельность в России, однако, в отличие от других некоторых компаний, она не планирует уходить из страны полностью. Об этом сообщили несколько СМИ.

Ещё в июне бывший глава Sony Pictures Productions and Releasing Антон Сиренко основал компанию «Контент-клуб». Она будет заниматься работой над распространением кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм. Ещё одна компания, оформленная на Сиренко, «Контент-клуб Холдинговая компания». Она с 2023 года займется прокатом российских фильмов, в создании которых участвовала Sony.

Информацию о смене названия юридического российского лица Sony Pictures на «Контент-клуб» Сиренко подтвердил газете «Ведомости». Отмечается, что передачу структуры удалось осуществить с помощью денежной сделки, но её сумма не раскрывается.

При этом вопрос о дистрибуции новинок Sony Pictures пока не поднимался, но это может измениться.