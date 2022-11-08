В Death Stranding сыграло более 10 млн человек

Разработчики Death Stranding из Kojima Production объявили, что в самый необычный проект 2019 года в общей сложности сыграло более 10 млн человек. Это очень неплохой результат. Сегодня Death Stranding ровно три года.
В число игроков входили геймеры с ПК, PS4 и PS5. В этой сумме также учитываются те, кто сыграл в Death Stranding через Game Pass и PS Plus. Авторы поблагодарили игроков за поддержку, которую они оказывали всё это время.
Death Stranding вышла в 2019 году на PS4, а затем вместе с режиссёрской версией добралась до ПК и PS5. Потом игру добавили в PS Plus Extra. Точно неизвестно, когда будет представлена Death Stranding 2, но Норман Ридус, сыгравший в проекте главного героя Сэма, уже несколько раз говорил о работе над сиквелом.
Возможно, Death Stranding 2 представят на The Game Awards в этом году.
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