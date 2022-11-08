Появилось железное доказательство ПК-версии Returnal

Returnal — эксклюзив PS5, вышедший в 2021 году. В последнее время в Сети появлялось всё больше намёков на существование ПК-версии рогалика, но теперь появилось железное доказательство этого.
Ранее на сайте сервиса SteamDB нашли страницу некой игры под названием Oregon. Из описания и тегов стало понятно, что это, скорее всего, Returnal, но официального анонса тайтла на ПК пока что не было. Несколько часов назад в SteamDB засветилось название самого проекта. Теперь сомнений не осталось.
Осталось дождаться лишь самого анонса от Sony и разработчиков из студии Housemarque. Когда анонс состоится, неизвестно.
Returnal представляет собой рогалик, в котором женщина по имени Селена попадает на загадочную планету, полную опасностей и загадок. Ей предстоит найти выход и остаться в живых.
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