В Marvel Snap стартовал новый сезон — он про Ваканду и Чёрную пантеру
Поделиться
Сегодня в карточной игре Marvel Snap начался новый сезон. Его посвятили одному из главных персонажей Marvel — Чёрной пантере. Сам сезон получил название «Воины Ваканды».
С выходом сезона в игре появились новые предметы кастомизации и карта. Добавили карточку Чёрной пантеры, а Окойе и Накия получили новые вариации. Ещё в игру добавили четыре новые локации и обложки карт.
Новость по темеКарточная Marvel Snap за неделю заработала уже больше $ 2 млн
Примечательно, что сезон про Чёрную пантеру вышел почти в один день с сиквелом «Чёрной пантеры». Премьера картины в мире состоится 11 ноября.
Marvel Snap доступна бесплатно на ПК, iOS и Android. Ранее авторы рассказали, что ждёт игру в будущем. Разработчики планируют добавить PvP-режим с друзьями, новые режимы и испытания, а также улучшить отображение игры на ПК.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
12:14
-
11:42
-
10:59
-
10:20
-
09:57
-
09:30
-
01:46
- 7 ноября 2022
-
23:56
-
23:50
-
21:14
-
20:42
-
20:15
-
19:57
-
19:43
-
19:42
-
19:17
-
18:34
-
18:14
-
17:51
-
17:25
-
17:23
-
17:02
-
16:41
-
16:21
-
16:06
-
16:00
-
15:50
-
15:21
-
15:06
-
14:45
-
14:18
-
14:06
-
13:40
-
13:17
-
13:10
Партнерский контент