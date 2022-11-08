В Marvel Snap стартовал новый сезон — он про Ваканду и Чёрную пантеру

Сегодня в карточной игре Marvel Snap начался новый сезон. Его посвятили одному из главных персонажей Marvel — Чёрной пантере. Сам сезон получил название «Воины Ваканды».

С выходом сезона в игре появились новые предметы кастомизации и карта. Добавили карточку Чёрной пантеры, а Окойе и Накия получили новые вариации. Ещё в игру добавили четыре новые локации и обложки карт.

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Примечательно, что сезон про Чёрную пантеру вышел почти в один день с сиквелом «Чёрной пантеры». Премьера картины в мире состоится 11 ноября.

Marvel Snap доступна бесплатно на ПК, iOS и Android. Ранее авторы рассказали, что ждёт игру в будущем. Разработчики планируют добавить PvP-режим с друзьями, новые режимы и испытания, а также улучшить отображение игры на ПК.