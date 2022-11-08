В России начали продавать зарубежные PS Plus под видом консультаций

Крупные российские ритейлеры возобновили продажи кодов для пополнения кошельков PlayStation и iTunes. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с ассортиментом в магазинах.

Так, карты пополнения подписки PS Plus появились в «Связном». Ритейлер продаёт коды для американского региона PS Store и предлагает консультацию по активации. PS Plus на месяц в магазине стоит 1750 рублей, на 6 месяцев — 3750 рублей, а на год — 7500 рублей. При этом неясно, какую именно версию подписки продают — Extra, Deluxe или Essential.

PS Plus в «Связном»

В «М.Видео» продаются ваучеры из польского PS Plus, а также коды пополнения для iTunes. Так или иначе, коды продают под видом бонуса к услуге по консультации. Организатором везде выступает компания «Служба добрых дел».

Как отмечает старший юрист Birch Legal Алексей Дарков, ритейлеры продают именно консультации, а не коды, чтобы застраховать себя от возможных претензий со стороны потребителей. В случае если код вдруг не сработает или при возникновении других неполадок, покупатель не сможет вернуть деньги, ведь услуга по консультации оказана.