Звезда «Очень странных дел» хотела бы сыграть Бритни Спирс в фильме
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Звезда сериала «Очень странных дел» и серии фильмов «Энола Холмс» Милли Бобби Браун заявила, что хотела бы сыграть в картине про жизнь певицы Бритни Спирс. 18-летняя актриса считает, что её юные годы схожи с судьбой некогда популярной артистки.
Её история находит отклик во мне, я тоже взрослею на глазах у публики. Смотря её видео, интервью, когда она была совсем молодой, я чувствую, что могу правильно рассказать её историю.
Жизнь Бритни Спирс действительно достойна толковой экранизации. Певица очень быстро обрела популярность, однако психологические и семейные проблемы буквально сломили девушку на многие годы, из-за чего всеми активами распоряжался её отец Джейми Спирс.
Впрочем, на это нужно согласие самой Бритни, которая пока не комментировала высказывание Милли Бобби Браун.
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