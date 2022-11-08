Создатель Oculus Rift сделал VR-шлем, который убивает игрока в реальном мире

Один из создателей популярного Oculus Rift Палмер Лаки оказался настолько большим фанатом аниме и манги Sword Art Online, что решил создать по-настоящему убийственный VR-шлем. Дело в том, что во вселенной произведения многие игроки по воле злобного учёного перенесли своё сознание в виртуальный мир и начали сражаться за выживание. При смерти в игре устройство NerveGear расплавляет мозг его владельца, и он погибает в реальной жизни.
Судя по всему, Лаки вдохновился этой невероятной затеей и создал собственный NerveGear. По задумке создателя, в ближайшем будущем разработчики смогут создать по-настоящему реалистичный виртуальный мир, в который они смогут перенести своё сознание. А что касается смерти, то технология уже работает как задумано — шлем оснащён настоящей взрывчаткой.
Несмотря на «гениальную» задумку, Лаки признаёт, что на создание полноценного виртуального мира могут уйти десятки лет, однако он нисколько не унывает. Но даже если 30-летний разработчик доживёт до этого времени, то его наверняка огорчат запреты на подобную технологию от организаций по правам человека.
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